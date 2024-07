Centro de Convivência e Abrigo para idosos é inaugurado em Lucas do Rio Verde

Alto contraste

A+

A-

O primeiro Centro de Convivência e Abrigo para idosos foi inaugurado diante de comoção pública na manhã desta quinta-feira (4) em Lucas do Rio Verde e com presença de autoridades do Município, sendo o prefeito Miguel Vaz, primeira-dama e secretária de Assistência Social Janice Ribeiro, vice-prefeito Marcio Pandolfi, presidente da Câmara Municipal, vereadora Sandra Barzotto, além da presença do vice-governador Otaviano Pivetta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova criação de fundo de apoio às Apaes a partir de repasses da Mega-Sena

• Entra em vigor lei que combate o bullying no esporte

• CCJ aprova projeto que cria política de atenção às pessoas com doença renal



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.