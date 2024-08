Chapa Miguel-Joci: Uma Nova Esperança para Lucas do Rio Verde Foto: Redes sociais Lucas do Rio Verde, MT – Em uma convenção realizada nesta sexta-feira (2), a chapa “Unidos Para o Bem Comum”,...

Lucas do Rio Verde, MT – Em uma convenção realizada nesta sexta-feira (2), a chapa “Unidos Para o Bem Comum”, composta por Miguel Vaz e Joci Piccini, foi oficialmente homologada, reunindo centenas de luverdenses. Miguel Vaz, atual prefeito de Lucas do Rio Verde, e Joci Piccini, ex-vice-prefeito, se uniram com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento do município.

