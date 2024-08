Chikungunya avança no Brasil com mais de 250 mil casos Com 254.095 casos prováveis no Brasil ao longo de 2024, além de 161 mortes confirmadas e 155 em investigação, a chikungunya começa... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com 254.095 casos prováveis no Brasil ao longo de 2024, além de 161 mortes confirmadas e 155 em investigação, a chikungunya começa a adquirir, paulatinamente, expressão e importância nacional. A avaliação foi feita pelo secretário adjunto de Vigilância em Saúde, Rivaldo Venâncio, ao comentar o atual cenário de arboviroses no país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova projeto que atualiza regras para definição do preço do leite pago ao produtor

• Aula inaugural de curso de graduação voltado para povo Xavante será nesta sexta (30)

• Congresso aprova crédito facilitado a pessoas e empresas do Rio Grande do Sul