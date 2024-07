Chocante condenação por feminicídio e ocultação de cadáver

Em Colniza, município distante 1.042 km de Cuiabá, Abinadab Costa Morais foi condenado nesta semana a 20 anos e dois meses por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Além da qualificadora do feminicídio, os jurados entenderam que o crime foi cometido com emprego de meio cruel. Houve ainda a agravante do crime ter sido praticado na presença da filha do casal de apenas dois anos de idade.

