Chorando no Velório: O Ex-marido que Planejou um Assassinato Brutal

Polícia prende ex-marido de Raquel Cattani por orquestrar assassinato brutal da filha do deputado

Na noite desta quarta-feira (24), a Polícia Civil de Mato Grosso prendeu Romero Xavier, ex-marido de Raquel Cattani, em Lucas do Rio Verde. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato brutal de Raquel, filha do deputado estadual Gilberto Cattani, morta com 34 facadas em Nova Mutum na última sexta-feira (19).

