Ciclistas enfrentam desafio de 60 km na 2ª Prova do Algodão em Lucas do Rio Verde (MT) evento atrai participantes de diversas cidades

Na manhã desta quarta-feira, 1º de maio, foi realizada a 2ª etapa do 1º Desafio Agro de MTB, em Lucas do Rio Verde (MT), com a Prova do Algodão, que teve início às 6h30. O evento reuniu ciclistas de diversas cidades da região, como Nova Mutum, Nova Ubiratã, Boa Esperança e Sorriso, que enfrentaram um percurso de 60 km. Com limite de 400 inscritos, a prova contou com grande adesão e condições climáticas favoráveis, sem chuva. O evento teve o apoio dos patrocinadores Sicredi Ouro Verde e Martinello.

