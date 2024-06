Cidadãos de Mato Grosso têm a oportunidade de escolher investimentos do Governo em 2025

Alto contraste

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2025 está em fase de consulta pública, de forma online, disponível no site Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT). A população mato-grossense tem até o dia 1º de julho para participar e opinar sobre as ações do Governo de Mato Grosso que julgam mais relevantes e que devem receber mais investimento no próximo ano. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



