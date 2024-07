Momento MT |Do R7

Cientistas alertam para urgência no combate ao desmatamento na Amazônia Cientistas pediram urgência no combate ao desmatamento e ao fogo para evitar o chamado "ponto de não retorno" na degradação da Floresta...

Audiência Pública - Combate ao desmatamento na Amazônia. Secretário Extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial - Ministério do Meio Ambient

Cientistas pediram urgência no combate ao desmatamento e ao fogo para evitar o chamado “ponto de não retorno” na degradação da Floresta Amazônica. O apelo ocorreu em audiência da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários nesta terça-feira (2), que também ouviu representantes do governo e da sociedade civil para atualizar a situação do bioma, palco de sucessivas secas nos últimos anos.

