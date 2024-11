Momento MT |Do R7

Ciopaer recupera caminhonete furtada com ajuda do Vigia Mais MT O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) recuperou, na manhã desta sexta-feira (18.10), uma caminhonete Toyota Hilux furtada...

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) recuperou, na manhã desta sexta-feira (18.10), uma caminhonete Toyota Hilux furtada na noite de quinta-feira (17), no bairro Quilombo, em Cuiabá. A localização foi possível após câmeras do programa Vigia Mais MT registrarem o trajeto do veículo durante a fuga.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.