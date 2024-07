Circuito Empreenda Mais: Transformando Sonhos em Realidade

A 2ª edição do Circuito Empreenda Mais, realizada em 2024, resultou em 1025 CNPJs abertos de micro e pequenos empreendedores que saíram da informalidade ou abriram seu primeiro negócio após participarem do curso. Os dados são do acompanhamento realizado após a realização do curso, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) e pela Federação de Câmara de Dirigentes e Lojistas de Mato Grosso (FCDL), que tem parceria firmada por meio de convênio.

