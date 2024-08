Classificação do processo seletivo do MPMT já está disponível Já estão disponíveis para consulta as listas de classificação do processo seletivo para seleção de estagiários do Ministério Público...

Já estão disponíveis para consulta as listas de classificação do processo seletivo para seleção de estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Acesse aqui o resultado. Realizadora do processo seletivo, a empresa Super Estágios Ltda verificará as oportunidades de estágio encaminhadas pelo MPMT e convocará os candidatos por ordem de classificação, observando a localidade da vaga solicitada.

