Clínica de Tratamento Renal revoluciona atendimento em Sorriso

Um procedimento que antes levava até onze horas para realização – contadas as horas na estrada; agora será realizado em quatro horas, aqui mesmo em Sorriso. E só de pensar nisso a dona Terezinha Sartori resume o sentimento de toda a família com uma palavra: emoção. "Emocionada. É assim que me sinto em ver meu marido fazer hemodiálise em casa. Tenho certeza de que todas as famílias dos demais pacientes sentem essa mesma alegria; agora ele vai entrar aqui às 7 horas e chegar em casa às 11 horas, para o almoço", conta.



