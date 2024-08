CNA Rejeita Aumento na Importação de Trigo com Isenção Fiscal A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) manifestou sua oposição à proposta de ampliação da cota de importação...

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) manifestou sua oposição à proposta de ampliação da cota de importação de trigo com alíquota zero do Imposto de Importação, em ofício enviado ao governo. A proposta surge em meio a um cenário de aumento nos preços do cereal no mercado interno, levantando preocupações sobre a competitividade dos produtores brasileiros.

