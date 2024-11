Colheita da soja já tem data marcada no Brasil O plantio da safra de soja 2024/25 no Brasil nem bem começou, e a data da colheita já está definida para o dia 7 de fevereiro de 2025... Momento MT|Do R7 22/10/2024 - 08h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 08h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O plantio da safra de soja 2024/25 no Brasil nem bem começou, e a data da colheita já está definida para o dia 7 de fevereiro de 2025, em Sinop, Mato Grosso. Com 18% da área estimada semeada, um avanço em relação aos 8% da semana anterior, a expectativa é que o ritmo de plantio se acelere nas próximas semanas, impulsionado pela melhora das chuvas em diversas regiões do país. Contudo, o índice ainda está abaixo dos 30% registrados no mesmo período do ano passado, refletindo um dos menores níveis de plantio desde a safra 2020/21. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Projeto de lei busca proteger agronegócio de restrições ambientais em acordos internacionais

• Mato Grosso terá uma nova unidade de pesquisa e inovação

• Projeto de lei busca proteger agronegócio brasileiro de restrições ambientais em acordos internacionais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.