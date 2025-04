Com mais de 54 mil metros de sinalização viária, Sinop apresenta balanço dos 100 primeiros dias da Secretaria de Segurança e Trânsito A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Sinop divulgou o balanço dos primeiros 100 dias de 2025, destacando avanços na organização... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Sinop divulgou o balanço dos primeiros 100 dias de 2025, destacando avanços na organização do tráfego, segurança pública e atendimento ao cidadão. Um dos principais resultados foi a execução de 54.639 metros de sinalização horizontal, além da instalação ou substituição de 136 placas de trânsito, pintura de 1.174 faixas de pedestres e a criação de oito vagas especiais de estacionamento, destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas! Leia Mais em Momento MT: Passaporte brasileiro obtém nota máxima em auditoria da ICAO

Corpo de Bombeiros resgata lobo-guará que ficou preso em restaurante em Jaciara

CIES promove 3º encontro de pacientes ostomizados de Sorriso