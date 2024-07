Momento MT |Do R7

Combate intenso: Bombeiros lutam contra incêndio em Porto Conceição O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso continua as ações de combate ao incêndio na região Porto Conceição, em Cáceres, nesta...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso continua as ações de combate ao incêndio na região Porto Conceição, em Cáceres, nesta quinta-feira (18.07). No local, os militares estão divididos às margens do Rio Paraguai e fazem o combate direto nas áreas onde há acesso, assim como constroem aceiros para diminuir a propagação das chamas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.