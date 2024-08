Combustíveis do Futuro: A Luta de Rosana Martinelli por Sustentabilidade A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (13), a aprovação do projeto que...

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (13), a aprovação do projeto que incentiva o uso de combustíveis de baixo carbono, com o objetivo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.