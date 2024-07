Comemorações e Ofertas: Amaggi On Celebra Seu Primeiro Aniversário Plataforma de comércio eletrônico da AMAGGI, o Amaggi On completa um ano no dia 28 de julho de 2024, data em que também se comemora...

Plataforma de comércio eletrônico da AMAGGI, o Amaggi On completa um ano no dia 28 de julho de 2024, data em que também se comemora do ‘Dia do Agricultor’. Com muitos motivos para comemorar, o e-commerce já tem mais de 1.000 produtores cadastrados e um volume de vendas superior a R$ 7 milhões.

