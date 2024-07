Comércio Brasileiro: Retomada do Emprego Após 3 Anos de Crise As empresas do setor de comércio no Brasil precisaram de 3 anos para retomar o nível de emprego pré-pandemia da covid-19. A constatação... Momento MT|Do R7 25/07/2024 - 13h04 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Marcello Casal JrAgência Brasil

As empresas do setor de comércio no Brasil precisaram de 3 anos para retomar o nível de emprego pré-pandemia da covid-19. A constatação está na Pesquisa Anual de Comércio, divulgada nesta quinta-feira (25), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Inscrições gratuitas para Prouni de 2024 terminam nesta sexta-feira

• Emprego no comércio levou 3 anos para retomar nível pré-pandemia

• FICCO/ES captura homem que ameaçou desembargador federal que o condenou