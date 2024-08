Comércio Varejista Enfrenta Queda em Junho O volume de vendas no comércio varejista caiu 1% no país em junho deste ano, na comparação com o mês anterior. Em maio, o setor registrou... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 11h07 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem do Comércio Varejista

O volume de vendas no comércio varejista caiu 1% no país em junho deste ano, na comparação com o mês anterior. Em maio, o setor registrou alta de 0,9%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão debate Mês Nacional de Valorização da Cultura Brasileira

• Primeira-dama de MT reforça urgência de revisão no Código Penal durante a 4ª edição da Expedição SER Família Mulher em Primavera do Leste

• Vendas no comércio recuam 1% em junho, diz IBGE