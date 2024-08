Como Calcular Sua Nota no Concurso Unificado: Dicas Essenciais Os gabaritos preliminares das provas objetivas dos oito blocos temáticos do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) foram divulgados... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 22/08/2024 - 19h01 ) ‌



Concurso Unificado

Os gabaritos preliminares das provas objetivas dos oito blocos temáticos do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) foram divulgados na terça-feira (20) pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) no site do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

