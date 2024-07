Compromisso com os Servidores: Prefeitura de Cuiabá Realiza Pagamento de Folha Salarial

Momento MT |Do R7

Reafirmando seu compromisso com o servidor público municipal, a Prefeitura de Cuiabá efetuará nesta quarta-feira (31), último dia útil do mês, o pagamento da folha salarial referente a julho de 2024. Desde o primeiro mandato, a gestão de Emanuel Pinheiro tem demonstrado respeito ao funcionalismo público, pagando pontualmente os cerca de 20 mil servidores (ativos e inativos) dentro do mês trabalhado.

