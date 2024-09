Momento MT |Do R7

Concerto imperdível da Orquestra CirandaMundo nesta quinta-feira A Orquestra CirandaMundo apresenta mais uma edição do projeto Cenas da Noite, nesta quinta-feira (12.09), às 20h, no Cine Teatro Cuiabá...

A Orquestra CirandaMundo apresenta mais uma edição do projeto Cenas da Noite, nesta quinta-feira (12.09), às 20h, no Cine Teatro Cuiabá. Realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a iniciativa promove a integração entre o universo sinfônico e artistas, que se dedicam à MPB e à música autoral. O convidado desta edição é o cantor, compositor e violonista Luth Peixoto.

