Concurso de redação incentiva estudantes a proteger o meio ambiente

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, lança, nesta segunda-feira (02.09), o 4º Concurso de Redação para conscientizar estudantes sobre educação ambiental e a importância da prevenção de queimadas. Será realizado ainda o lançamento simbólico da Brigada Municipal Mista, através do projeto PrevQueimadas 2024, com o objetivo de aprimorar o combate a incêndios em áreas urbanas e rurais no município.

