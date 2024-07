Concurso Unificado: Fique Atento ao Horário de Brasília! Candidatos que vão fazer as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) e que moram em estados com fuso horário diferente... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 15h34 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Candidatos que vão fazer as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) e que moram em estados com fuso horário diferente do de Brasília devem ficar atentos ao relógio no próximo dia 18 de agosto, quando os exames serão aplicados para 2,1 milhões de pessoas em 228 cidades de todas as unidades da federação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Provas do concurso unificado respeitarão horário oficial de Brasília

• Campanha busca intensificar cultura de segurança nas unidades do MPMT

• Concurso do BNDES recebe 27 mil inscrições em apenas cinco dias