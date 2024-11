Condenação exemplar: homem pega 30 anos por tragédia em Rondonópolis Homem que matou duas crianças e quase matou outras três pessoas, ao colidir a caminhonete que conduzia em alta velocidade no veículo... Momento MT|Do R7 22/10/2024 - 21h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 21h48 ) twitter

Homem que matou duas crianças e quase matou outras três pessoas, ao colidir a caminhonete que conduzia em alta velocidade no veículo onde a família era conduzida, foi condenado a 30 anos e quatro meses de reclusão por dois homicídios qualificados e três tentativas de homicídio. Os jurados acolheram a tese defendida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso de que o motorista assumiu o risco de gerar colisão fatal com pedestres e outros automóveis, ao dirigir sem habilitação e em alta velocidade para fugir de viatura policial em uma caminhonete furtada. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



