Confira a programação para o evento ‘’Desperte sua Líder Interior’’

A Prefeitura Municipal de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, divulgou a programação do evento ‘’Desperte sua Líder Interior’’, que ocorrerá nos dias 06 e 07 de março no espaço Villa dos Parecis. O evento, que é totalmente gratuito, contará com palestras, workshops, roda de conversas e atividades exclusivas durante os dois dias. No primeiro dia, a programação inclui duas oficinas: a primeira, sobre “Empreendedorismo Feminino e Desenvolvimento de Negócios”, que será conduzida por Bethânia Marinho e a segunda abordará “Marketing Pessoal e Digital”, que será ministrada por Joyce Rorato.

