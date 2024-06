Confira as licitações marcadas para os próximos dias em Sorriso

Alto contraste

Às 13h desta quinta-feira (27 de junho), o Departamento de Licitação da Prefeitura de Sorriso, órgão que integra a Secretaria de Administração (Semad), realiza o Pregão Eletrônico 19/2024. O objetivo do certame é contratar empresa para locação equipamento de segurança do tipo firewall para segurança da informação composta de appliance física e software com licenciamento de uso por 36 meses incluindo instalação, atualização e configuração da ferramenta com repasse de conhecimento para colaboradores e suporte técnico sob demanda, com duração de 36 meses. O valor estimado para este processo é de R$ 1.216.492,13. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



