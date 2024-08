Conflito na Uerj: Estudantes e Servidores em Tensão Estudantes e seguranças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) entraram em conflito nesta quinta-feira (15). A universidade... Momento MT|Do R7 15/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 15/08/2024 - 22h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Conflito na Uerj

Estudantes e seguranças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) entraram em conflito nesta quinta-feira (15). A universidade suspendeu as atividades no campus.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Alunos e servidores da Uerj entram em conflito

• FICCO/CE captura foragido da Justiça em Trairi

• Com fim de prazo, mais de 450 mil candidaturas são registradas