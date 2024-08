Conflito na Venezuela: Oposição em Alerta Após Ataque à Sede A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, convocou para este sábado (3) uma nova onda de protestos contra o governo... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 12h03 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h03 ) ‌



Nicolás Maduro e Edmundo González

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, convocou para este sábado (3) uma nova onda de protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro “em todas as cidades” do país.

