Momento MT |Do R7

Confronto no Parlamento do Quênia deixa 10 mortos; irmã de Obama participa Ao menos dez pessoas foram mortas, nesta terça-feira (25), durante um protesto antigovernamental no Quénia que se transformou em...

Alto contraste

A+

A-

Confronto entre manifestantes e policiais deixou ao menos 10 mortos

Ao menos dez pessoas foram mortas, nesta terça-feira (25), durante um protesto antigovernamental no Quénia que se transformou em caos na capital, Nairobi, depois de os manifestantes romperem as barricadas policiais e entrarem no Parlamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Paço Municipal recebe 324 obras de arte de alunos de polos culturais de Sorriso

• FICCO/RO deflagra a Operação Integratis Publicae contra corrupção no sistema penitenciário

• Secretaria de Assistência e Educação atuam juntas no combate ao trabalho infantil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.