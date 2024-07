Confúcio Moura alerta para a crise na educação brasileira

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (1), alertou para a situação da educação no Brasil. Ele destacou a necessidade “urgente” de políticas educacionais que valorizem estudantes, professores e escolas. Confúcio Moura fez referência a dados sobre o desempenho dos estudantes brasileiros. O senador leu trechos de um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo nesta segunda sobre a situação do ensino no país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.