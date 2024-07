Congelamento Orçamentário: R$ 4,4 Bilhões Afetam Saúde O Ministério da Saúde foi o mais afetado com o congelamento do Orçamento de 2024, com R$ 4,4 bilhões suspensos da dotação total... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 13h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 13h33 ) ‌



Imagem do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde foi o mais afetado com o congelamento do Orçamento de 2024, com R$ 4,4 bilhões suspensos da dotação total de R$ 47 bilhões. O governo federal detalhou os limites de gastos para este ano, por órgãos e ministérios, já com a suspensão total de R$ 15 bi, anunciada na semana passada.

