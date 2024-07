Conheça a história de Nelson Mandela, o líder político da África do Sul Nesta quinta-feira, dia 18 de julho, é comemorado o dia internacional de Nelson Mandela. A Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu... Momento MT|Do R7 18/07/2024 - 07h40 (Atualizado em 18/07/2024 - 07h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mandela se tornou um líder contra o Apartheid e um símbolo mundial de justiça

Nesta quinta-feira, dia 18 de julho, é comemorado o dia internacional de Nelson Mandela. A Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu o data do aniversário do principal líder político da história da África do Sul para reconhecer a sua contribuição na luta pelos direitos humanos, pela igualdade racial, pela justiça e pela paz. Hoje, Mandela faria 106 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Dia de Mandela: conheça a história do principal líder político da África do Sul

• Botafogo vence clássico contra Palmeiras e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

• São Paulo vence o Grêmio e retorna ao G4 do Brasileirão