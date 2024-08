Momento MT |Do R7

Conscientização e Aprendizado: Alunos Celebram o Dia do Campo Limpo Comemorado nacionalmente em 18 de agosto, o Dia do Campo Limpo é uma data destinada a conscientização quanto a correta destinação...

Comemorado nacionalmente em 18 de agosto, o Dia do Campo Limpo é uma data destinada a conscientização quanto a correta destinação de embalagens de defensivos agrícolas. Em Lucas do Rio Verde as atividades acontecem todos os anos, desde 2005, envolvendo estudantes e apoiadores.

