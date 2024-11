Construindo ambientes saudáveis nas escolas de MT Para prevenir a prática do bullying nas unidades de ensino em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) tem investido... Momento MT|Do R7 16/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h49 ) twitter

Para prevenir a prática do bullying nas unidades de ensino em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) tem investido na construção de ambientes saudáveis. Nesta quarta-feira (16), em entrevista realizada pela Rádio CBN Cuiabá, a secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Seduc, Flávia Emanuelle de Souza Soares, e a coordenadora de Saúde e Segurança do órgão, Keila Regina da Silva Nunes, falaram sobre as estratégias utilizadas e como tem sido o envolvimento da comunidade escolar. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



