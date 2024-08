Contas Anuais de Governo: TCE-MT Aprova Balanços de Três Municípios De forma unânime, as contas anuais de governo do exercício 2023 de Apiacás, Nova Canaã do Norte e Itaúba receberam parecer prévio...

De forma unânime, as contas anuais de governo do exercício 2023 de Apiacás, Nova Canaã do Norte e Itaúba receberam parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.