Controvérsia nas Eleições Venezuelanas: Maduro ou González? O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) apontou a reeleição do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta segunda-feira... Momento MT|Do R7 29/07/2024 - 09h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h03 ) ‌



Nicolás Maduro e Edmundo González

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) apontou a reeleição do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta segunda-feira (18). As eleições foram realizadas no domingo (28), mas a oposição contesta o resultado, afirmando que Edmundo González venceu com 70% dos votos.

