Convocação de novos candidatos do programa SER Família CNH Social em MT

O Governo de Mato Grosso, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), publicou, nesta segunda-feira (21.10), a convocação de 1.576 candidatos beneficiados pelo Programa “SER Família CNH Social”. A relação está disponível no Diário Oficial do Estado. Clique aqui para conferir o edital.

