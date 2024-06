Coordenadoria de Atenção Básica da SMS de Cuiabá promove mutirão para detecção de casos de hanseníase

Alto contraste

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio da Coordenadoria de Atenção Primária (CAP), está promovendo um mutirão de atendimentos para avaliação de contatos e detecção de casos de hanseníase, de 24 a 29 de junho. A ação está sendo realizada na Unidade de Saúde da Família (USF) do Distrito de Nossa Senhora da Guia, com o objetivo de identificar o maior número possível de casos por meio do exame de contatos de pacientes diagnosticados nos últimos cinco anos na área de atuação da unidade. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



