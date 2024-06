Corinthians arranca empate nos acréscimos e frustra festa do Athletico-PR na Ligga Arena Em uma tarde de altos e baixos na Ligga Arena, Corinthians e Athletico-PR empataram em 1 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada do...

Em uma tarde de altos e baixos na Ligga Arena, Corinthians e Athletico-PR empataram em 1 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (23.06). O Furacão dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Christian, mas o Timão, em uma reação aguerrida nos minutos finais, igualou o marcador com um gol salvador do zagueiro Cacá.

