Corinthians brilha e conquista o quinto título da Libertadores Feminina

Em uma noite memorável no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, o Corinthians reafirmou sua supremacia no futebol feminino ao conquistar seu quinto título da Copa Libertadores. Com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Santa Fé-COL, o Timão consolidou sua posição como o maior vencedor do torneio continental. Os gols que garantiram o troféu foram marcados por Vic Albuquerque e Érika, em uma atuação que destacou a força e a técnica das Brabas.

