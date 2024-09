Corinthians conquista vaga na semifinal da Copa do Brasil com emoção O Corinthians garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Juventude por 3 a 1, em um jogo emocionante na Neo Química...

O Corinthians garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Juventude por 3 a 1, em um jogo emocionante na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (11.09). O gol decisivo veio nos acréscimos, marcado por André Ramalho, selando a classificação do Timão. Com o resultado, o alvinegro superou a desvantagem do jogo de ida, que terminou 2 a 1 para a equipe gaúcha, e avançou no agregado.

