Corinthians é superado pelo Juventude em jogo decisivo da Copa do Brasil Na noite desta quinta-feira, o Corinthians enfrentou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e saiu derrotado por...

Na noite desta quinta-feira, o Corinthians enfrentou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e saiu derrotado por 2 a 1 no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida marcou as estreias dos recém-contratados José Martínez e Héctor Hernández pelo Timão. O jogo ainda teve uma interrupção devido a uma queda de energia no estádio.

