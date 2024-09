Corinthians supera Flamengo em emocionante duelo na Arena

Momento MT |Do R7

Neste domingo, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1 na Neo Química Arena, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo do Timão frustrou o retorno do técnico Tite a Itaquera e, pelo menos temporariamente, tirou a equipe da zona de rebaixamento.

