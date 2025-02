Corinthians vence Velo Clube e mantém 100% de aproveitamento no Paulistão O Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1 neste domingo (19.01), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista...

O Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1 neste domingo (19.01), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Igor Coronado e Talles Magno, o Timão garantiu a segunda vitória no estadual e se manteve na liderança do Grupo A.

