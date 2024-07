CRE aprova Eugênia Barthelmess para embaixada do Brasil em Angola

Momento MT |Do R7

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (10) a indicação da diplomata Eugênia Barthelmess para o cargo de embaixadora do Brasil em Angola. A mensagem presidencial com a indicação (MSF) 20/2024 foi relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) e segue para deliberação do Plenário. Na CRE, o nome da diplomata foi aprovado por unanimidade.

