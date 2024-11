Momento MT |Do R7

Crescimento das ouvidorias em Mato Grosso: um salto de 150% Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Abertura da 3ª edição do Tricotando sobre Ouvidoria de 2024. Clique aqui para ampliar. A atuação...

A atuação do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) pelo fortalecimento das ouvidorias no estado impulsionou a adesão à Rede Nacional de Ouvidorias, coordenada pela Controladoria Geral da União (CGU) em Mato Grosso. Segundo o superintendente regional da CGU no estado, Daniel Gontijo, o número de membros passou de 34 para 87 desde o início de programas como o “Ouvidoria para Todos” e o “Tricotando sobre Ouvidoria”, um aumento superior a 150%.

