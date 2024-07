Crescimento de 124% na geração de empregos em Cuiabá surpreende em maio

Mais uma boa notícia para Cuiabá. Pelo quinto mês consecutivo, o saldo da geração de empregos em Cuiabá apresentou crescimento, de acordo com relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em maio de 2024, foram 10.645 profissionais contratados e o balanço entre admissões e demissões foi positivo de 579 novos postos de serviço criados. Nesta semana, Cuiabá foi eleita entre as 150 cidades brasileiras inovadoras em ranking elaborado pela Bright Cities, plataforma que realiza diagnóstico para cidades.

