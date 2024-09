Crescimento do PIB surpreende e traz otimismo para a economia O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta terça-feira (03/09) que o Produto Interno Bruto (PIB... Momento MT|Do R7 03/09/2024 - 11h42 (Atualizado em 03/09/2024 - 11h42 ) ‌



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta terça-feira (03/09) que o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de toda a riqueza produzida no país, teve crescimento de 1,4% no segundo trimestre deste ano em comparação ao primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o crescimento foi de 3,3%. O destaque da economia entre abril, maio e junho deste ano ficou com o desempenho da indústria, com alta de 1,8% no segundo trimestre em relação ao primeiro, seguida pelo setor de serviços, cujo crescimento foi de 1%.

